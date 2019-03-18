Москва, 18 марта, 2019, 23:59 — ИА Регнум. Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявлением руководства НАТО, в котором содержался призыв «вернуть контроль над Крымом Украине».

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Как считает сенатор, в НАТО фактически предложили «передать Крым и Севастополь под контроль самого альянса».

«Ибо первое, что сделал бы Киев, если бы Крым не ушёл в Россию, — передал бы военно-морскую базу в Севастополе США/НАТО. Но уже не выйдет», — написал Пушков в своём микроблоге в Twitter.

Напомним, в распространённом 18 марта заявлении НАТО в связи с пятой годовщиной референдума в Крыму было отмечено, что Россия «применила силу против Украины, незаконно аннексировав Крым», что стало «серьёзным нарушением международного права и вызовом для евроатлантической безопасности».

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