Екатеринбург, 19 марта, 2019, 06:09 — ИА Регнум. В столице Среднего Урала выявили тревожную ситуацию с рядом советских памятников — их состояние не выдерживает критики. Об этом заявил представитель Гражданского комитета «В защиту исторического достоинства» Дмитрий Красноухов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Мемориал бойцам Революции и Гражданской войны на Ивановском кладбище Екатеринбурга

Андрей Алексеев (сс) Суть Времени Мемориальный комплекс «Вечный огонь» на площади Коммунаров.

На встрече комитета докладчик показал наиболее вопиющие случаи на примере памятников, посвященных событиям и персонам конца 1910-х — начала 1920-х годов.

«В первую очередь возмущает состояние мемориального комплекса бойцам Революции и Гражданской войны на Ивановском кладбище. Памятное место будто осквернено — где-то сорваны плиты, торчат куски арматуры», — сказал Красноухов.

Андрей Алексеев (сс) Суть Времени Дмитрий Красноухов, участник комитета «В защиту исторического достоинства»

Мемориал бойцам Революции и Гражданской войны на Ивановском кладбище Екатеринбурга

Беспокоит состояние и другого комплекса — Вечного огня у братских могил на площади уральских коммунаров.

«Вечный огонь здесь регулярно гаснет — об этом даже писали журналисты, а само пламя едва видно. Нужно обновить облицовку объекта — он находится в прискорбном состоянии. И надписи на мемориальном камне практически не видны», — заметил эксперт.

Также Красноухов обратил внимание на трибуны и постаменты памятника Ленину, а также на ряд других объектов, нуждающихся в реставрационных работах разной сложности.

«Как вы заметили, многие памятники находятся в прискорбном состоянии. Мы этого так не оставим», — заявил Красноухов.

Другие эксперты комитета заметили, что в Свердловской области практически не защищаются объекты культурного наследия. Архитектор Людмила Токменинова констатировала бездействие ответственных структур в данной сфере и напомнила о поручении президента РФ Владимира Путина о сохранении объектов культурного наследия. К этому нужно апеллировать, заявила эксперт.

Членов комитета поддержал главный архитектор Екатеринбурга Андрей Молоков.

«Полностью поддерживаю ваше намерение идти с уровня президента, как действующий чиновник. К таким документам отношение совсем другое, особенно если есть поддержка общественности», — заявил Молоков.

Напомним, 18 марта 2019 года главный архитектор Екатеринбурга Андрей Молоков поддержал восстановление народного памятника — Краснознамённой группы с Орденом Ленина в Екатеринбурге. Чиновник призвал членов Гражданского комитета «В защиту исторического достоинства» проконтролировать возвращение авангардной композиции.