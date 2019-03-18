Мадрид, 18 марта, 2019, 21:48 — ИА Регнум. Безопасность имеет принципиальное значение для бизнеса Boeing. И мало какие самолеты пользуются таким авторитетом, как B737. Эта модель, поступившая в обращение 50 лет назад, настолько популярна, что каждые полторы секунды такой самолет приземляется или взлетает в одном из аэропортов мира.

Oleg V. Belyakov Boeing 737 MAX

Однако репутация Boeing 737 была серьезно испорчена после крушения двух самолетов наиболее продвинутой модели за пять месяцев, в результате чего 345 человек погибли в Эфиопии и Индонезии. Это ставит под угрозу само существование серии MAX, ведь пассажиры могут отказаться ей пользоваться, пишет испанское издание El Pais.

Многонациональная корпорация из Чикаго столкнулась с тем, что можно назвать самым серьезным кризисом на ее веку, и теперь должна действовать быстро, чтобы «открытая рана» не становилась все более глубокой. После того, как 10 марта B737 MAX 8 рухнул через несколько минут после взлета из аэропорта Аддис-Абеба, множество стран решило закрыть свое воздушное пространство для этой модели. К запрету, в конце концов, присоединились и Соединенные Штаты.

Подобная приостановка полетов до этого имела место лишь дважды: после отказа одного из двигателей DC 10, вылетевшего из Чикаго в 1979 году, и после того, как загорелись аккумуляторные батареи B787 Dreamliner в 2003 году. Однако тогда подозрения были вызваны техническими проблемами, не зависящими от пилота.

На этот раз причина совсем другая, в результате чего вся коммерческая авиация оказалась сейчас на неизведанной территории. Крушения самолетов MAX были обусловлены не только производственной ошибкой. Первые проведенные исследования указывают на проблему, связанную как с автоматизацией, так и с человеческим фактором. Черные ящики упавшего в Эфиопии самолета все еще изучаются, но совпадения с гибелью воздушного судна компании Lion Air в октябре 2018 года в Индонезии уже заметны.

В обоих случаях катастрофу связывают с автоматической системой стабилизации (MCAS) и способностью пилота к контролю. Необходимые изменения в программном обеспечении системы на первом этапе сделать проще, однако фактор пилота тоже необходимо учитывать при решении уравнения. А это означает, что пилотам придётся заново знакомиться с модифицированной системой.

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Вызов, стоящий перед генеральным директором компании Деннисом Муленбургом, огромен. Глава корпорации столкнулся с кризисом, не успев провести и четырех лет на своем посту. Ущерб, нанесенный имиджу Boeing, как сказал Крэйг Фрэзер из рейтингового агентства Fitch, может оказаться существенным. Компании удалось пережить схожие моменты в прошлом, однако аналитик предупреждает: цена, скорее всего, будет более высокой, чем B737 MAX. Самое сложное — восстановление репутации, которым придется заняться, когда решение проблемы будет найдено.