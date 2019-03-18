Нижний Новгород, 18 марта, 2019, 21:23 — ИА Регнум. В регионах Поволжья сегодня, 18 марта, прошли основные мероприятия «Крымской весны», посвящённые пятилетию возвращения Крыма и Севастополя в состав России. Главными событиями стали праздничные концерты на основных площадках столиц регионов, различные флешмобы, фестивали, спортивные состязания и ярмарки, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Cap.ru Праздник в Чебоксарах

Пожалуй, дольше всех в Поволжье празднует пятую годовщину со дня воссоединения Крыма с Россией Ульяновская область, где мероприятия в честь этой даты начались 16 марта и завершатся 20 марта. В программе — лектории, часы истории, праздничные концерты, выставки, показы кино. 19 марта в региональном парламенте пройдёт научно-практическая конференция, посвящённая пятилетию возвращения Крыма в состав России. В муниципальных образованиях проходят творческие вечера, тематические выставки и концерты.

Cap.ru Праздник в Чебоксарах

В Ульяновске была организована сельскохозяйственная ярмарка «Крымская весна», на которой посетители смогли купить местную продукцию животноводства, пчеловодства, овощи, хлебобулочные и продовольственные товары, а также изделия народных промыслов. По данным властей, ярмарку посетили порядка 12,5 тыс. человек, выручка оценивается в 9 млн рублей. В частности, было продано 24 тонны мяса, 11 тонн картофеля, 4,5 тонны муки, по 4 тонны рыбы, моркови и капусты. Были сформированы маршруты «социальных такси» и организована работа волонтёров, которые оказывали помощь ветеранам и людям с ограниченными возможностями здоровья. Также на ярмарочной площадке работала полевая кухня, выступали творческие коллективы, действовали различные консультационные площадки, проводились дегустации представленных товаров.

В Башкирии в рамках фестиваля «Крымская весна» прошли тематические уроки и лекции, фотоконкурсы, организованы квесты. Как ранее сообщало ИА REGNUM, врио главы Башкирии Радий Хабиров 15 марта принял участие в праздновании пятой годовщины «Крымской весны» в Симферополе, оценив его как «большое событие, историческую значимость которого мы ещё до конца не понимаем».

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В Марий Эл с 18 по 22 марта в школах республики проходит цикл классных часов, посвящённых воссоединению Крыма с РФ. Главное массовое мероприятие прошло в Центральном парке культуры и отдыха Йошкар-Олы: помимо концертной программы, были организованы игры и забавы для детей, спортивные мероприятия, мастер-классы и дегустация традиционных блюд крымской кухни, ярмарки.

В мордовской столице «Крымскую весну» встретили на площади Тысячелетия флешмобом «Артековский круг». Акция собрала около 5 тыс. человек. Концертную программу украсили выступления артистов, самодеятельных коллективов, солистов и студенческих творческих коллективов. В рамках фестиваля жителям были представлены туристические и оздоровительные возможности Крыма, блюда крымской кухни. Праздник завершился «Севастопольским вальсом», под аккорды которого участники встали в огромный артековский круг. Отметим, что в школах республики проходят открытые уроки истории «Мы — вместе», научно-популярные лекции «Россия и Крым — общая судьба», выставка «Уроженцы Мордовии в защите и освобождении Крыма в годы Великой Отечественной войны».

Udmurt.ru Праздник в Ижевске

В Казани в рамках фестиваля «Крымская весна» прошёл праздничный концерт. Организаторами мероприятия выступили минкульт Татарии и Дом Дружбы народов республики, объединившие на одной площадке русскую, татарскую, крымско-татарскую и украинскую культуры. Открывая праздник, заместитель председателя совета Ассамблеи народов России Ирек Шарипов подчеркнул, что «это было большое событие не только в истории России, не только в истории крымчан, но и весь мир оно всколыхнуло«.По его словам, за последние годы в республике активно работает крымско-татарское землячество, десятки студентов из Крыма обучаются в казанских вузах, множество чиновников и управленцев перенимают татарстанский опыт в сфере государственного управления, причем не только в экономике, но и в сфере межнациональных отношений.

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Отметим, что 18 марта в Казани прошёл образовательный марафон для студентов-первокурсников «Крым в динамике российской истории». Также состоялся молодежный патриотический фестиваль с участием ведущих вокальных и хореографических коллектвов, приуроченный ко дню рождения Лиги студентов Татарии и пятилетию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. На сцене культурного центра выступили ведущие вокальные и хореографические коллективы Татарии.

Udmurt.ru Выставка в Ижевске

Udmurt.ru Концерт в Ижевске

В Ижевске на фестивале «Крымская весна», который посетили около 15 тыс. человек, постарались наполнить пространство городского парка «настроением весны в южном курортном городе». На центральной аллее были расположены интерактивные площадки. Пройдя через символичный «Крымский мост», гости попадали на пляжи Крыма с шезлонгами. Состоялся концерт, флешмоб, награждение победителей различных конкурсов. Специальной гостьей события стала певица Виктория Дайнеко.

«Крым и Удмуртия близко: мы дружим семьями, ездим в гости и отдыхать. Общий трафик между нашими республиками составил в прошлом году около 20 тысяч человек. В Крыму есть удмуртское сообщество, которое насчитывает около 4 тыс. человек. На днях на полуострове прошли мероприятия литературного фестиваля, в нём приняли участие представители форума литературных организаций Крыма и Удмуртии. Поэты, прозаики исполнили авторские стихи и песни, обменивались творческим опытом, вели диалоги о культуре. Сегодня Крым здесь!» — сообщили ведущие праздника.

Cap.ru Праздник в Чебоксарах

В столице Чувашии фестиваль-концерт «Мы вместе!», посвященный пятилетию воссоединения Крыма с Россией, прошёл на площади Республики. Отмечается, что выступили творческие коллективы и солисты чувашской эстрады. Открывая праздник, глава Чувашии Михаил Игнатьев подчеркнул, что чебоксарцы и гости столицы «пришли по велению души». По его словам, «эта историческая дата олицетворяет единство, дружбу, солидарность многонационального народа России».

В Перми жителей и гостей региона с праздником поздравила певица Марина Хлебникова, исполнив свои наиболее известные песни. По официальным данным, на концерт в честь пятилетия воссоединения Крыма с Россией в парк имени Горького «пришли поклонники певицы всех возрастов, в общей сложности праздничный концерт собрал 8100 человек». Гостей угощали кашей и горячим чаем.

В Кировской области фестиваль «Крымская весна» начался с проведения в региональных учреждениях культуры и образования уроков мужества и исторических викторин. На базе спортивных учреждений региона состоялись соревнования по акробатике, мини-футболу, настольному теннису и рукопашному бою. В Вятском колледже культуры разместилась фотовыставка «Гармония стихий», а в выставочном зале филармонии посетители смогли познакомиться с экспозицией «У самого Чёрного моря. От Крыма до Абхазии». На фестиваль «Крымская весна» в Кирове собрались более 1 тыс. жителей: прошла ярмарочная торговля товарами крымских и местных производителей, состоялись мастер-классы по изготовлению продукции народно-художественных промыслов, а также выступления местных коллективов, викторины и конкурсы.

В Нижнем Новгороде трёхдневный фестиваль «Крымская весна» открылся 16 марта. Главные праздничные мероприятия «Крымской весны» прошли на Нижегородской ярмарке, собрав 3 тыс. участников. Власти отмечают, что была подготовлена развлекательная программа: большим успехом пользовался арт-объект, где все желающие отмечали на карте ленточками любимое место в Крыму, а гости праздника получили в подарок памятные сувениры — открытки и броши «Белые тюльпаны». Все желающие смогли принять участие в мастер-классах нижегородских мастеров прикладного творчества, продегустировать крымский чай и мед, посетить выставки национальных кукол и дизайнерских украшений. Для нижегородцев была подготовлена концертная программа с участием губернского оркестра, вокального ансамбля «Жар-птица» (г. Севастополь), проекта Viva (г. Москва), а также творческих коллективов «Маэстро», Chkalov и Алены Ражевой. На празднике состоялась премьера песни нижегородского композитора Максима Розенберга «Крымский мост».

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Также три дня праздновали событие в Оренбургской области, проведя «25 различных событий». В частности, прошли выставка фотографий и плакатов, соревнования по мини-лапте и самбо, фестивали, тематические уроки. Мероприятия состоялись не только в образовательных и спортивных учреждениях, но и в учреждениях социального обслуживания, реабилитационных центрах для инвалидов, интернатах.

«Все эти годы как всенародный лозунг в России звучат слова: «Мы вместе!», которые отражают суть этого праздника. Мы вместе с крымчанами в решении важных задач и преодолении трудностей, мы вместе в отстаивании интересов и суверенитета Отечества. Символом этого единства стал Крымский мост, соединивший полуостров с континентальной частью страны, открывший дополнительные возможности для межрегионального общения», — отметил в своём поздравлении оренбургский губернатор Юрий Берг.

В Пензенской области на площади Многофункционального молодёжного центра состоялся флешмоб «Крымская весна — 5 лет в родной гавани», основные участники — студенты и представители добровольческих организаций.

В Самарской области одним из главных событий стала общественная акция «Соединяя сердца!». Власти отмечают, что основная идея — «организация поздравлений жителями Самарской области жителей Республики Крым и города Севастополя в социальных сетях». Сегодня, 18 марта, в течение дня в регионе работали мобильные пункты «для поздравления», а вечером на склоне площади Славы состоялись театрализованные перфомансы с участием театра из Крыма Gefest-show (г. Евпатория) и уличных театральных коллективов Самары («Пластилиновый дождь», «Меломания», «Комиксы»). Гости также смогли посетить выставку «живых скульптур», демонстрирующую символы и объекты Крыма и Самарской области, увидеть баттл бит-боксеров, послушать праздничный концерт и принять участие во флэшмобе с массовым исполнением танца.

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В Саратове в рамках праздника все желающие смогли в выходные прогуляться по городу на экскурсиях, посетить ярмарку с проведением мастер-классов, проверить свои силы и сдать нормативы ГТО, посмотреть выставки в библиотеках города и принять участие в литературных чтениях под открытым небом, послушать концертную программу «Крымская весна». Также были организованы музыкальный фестиваль и молодежный спортивный фестиваль по воркауту. Кроме того, в рамках акции «Крымская весна» волонтеры дарили прохожим ленточки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Крым вошёл в состав России по итогам референдума в 2014 году. За присоединение к РФ тогда высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% севастопольцев. 18 марта в Кремле было подписано соглашение о включении Республики Крым и города Севастополя в состав России.