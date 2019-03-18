Алжир, 18 марта, 2019, 21:20 — ИА Регнум. Президент Алжира Абдель Азиз Бутефлика обратился к протестующим с очередным призывом к миру, 18 марта передает агентство Reuters.

High Contrast Абдель Азиз Бутефлика

В письме, зачитанном от лица президента по телевидению, Бутефлика призвал сограждан дождаться общенациональной конференции и изменения конституции.

Бутефлика в 2013 году перенес инсульт и с тех пор не выступает публично. Это не помешало 82-летнему президенту баллотироваться на очередной срок, что и послужило поводом для массовых протестов.

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