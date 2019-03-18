Симферополь, 18 марта, 2019, 20:39 — ИА Регнум. Встреча президента Российской Федерации Владимира Путина с представителями французской делегации в Симферополе во время празднования пятой годовщины воссоединения Крыма с Россией показала миру, что полуостров является территорией мира и свободы. Такое мнение 18 марта на своей странице в Facebook высказал глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

«Встреча президента с французской делегацией стала ясным сигналом всему миру — российский Крым является территорией мира, свободы и сотрудничества», — отметил Аксёнов.

Он также сообщил, что местные власти уже приступают к выполнению поручений главы государства, данных по итогам его встречи с представителями крымской общественности.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин прибыл в Крым 18 марта на пятилетие Русской весны. После торжественного запуска двух новых ТЭС и посещения музейного комплекса в Севастополе, глава государства встретился с французскими политиками, общественностью в Симферополе, а также посетил праздничный концерт, на который, по данным МВД, пришло более 30 тысяч человек.