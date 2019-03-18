Москва, 18 марта, 2019, 20:37 — ИА Регнум. В Вороновском поселении Троицкого административного округа Москвы введен карантин по бешенству до 16 мая 2019 года. Соответствующее распоряжение опубликовано сегодня, 18 марта, на официальном сайте мэра Москвы.

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15 марта на территории Вороновского поселения Троицкого административного округа Москвы был зафиксирован случай заболевания бешенством дикого животного. В связи с этим на территории данного поселения устанавливается режим карантина до 16 мая.

Карантин подразумевает запрет проведения различных выставок кошек и собак, запрет на вывоз за пределы района домашних животных и скота, запрет торговли домашними животными и скотом. Также запрещен отлов диких животных.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее случай заражения бешенством был зафиксирован в Первомайском поселении Троицкого административного округа Москвы. На этой территории также был введен режим карантина до 2 мая.