Грозный, 18 марта, 2019, 20:25 — ИА Регнум. Шалинский суд Чечни сегодня, 18 марта, вынес приговор руководителю правозащитного центра «Мемориал» Оюбу Титиеву. Его признали виновным в хранении наркотиков в крупном размере и приговорили к лишению свободы на четыре года в колонии-поселении.

Суд

Как сообщило ИА REGNUM, Оюб Титиев был задержан 9 января 2018 года. По дороге на работу его остановили сотрудники полиции для проверки документов. При обыске в машине правозащитника был найден пакет с марихуаной весом около 200 г. Титиев был арестован. В отношении него возбудил уголовное дело о хранении наркотиков в крупном размере.

Сам правозащитник своей вины не признал. Он написал письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором рассказал, что обвинение в отношении него сфальсифицировано. В защиту представителя «Мемориала» выступил глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов, который попросил главу Следственного комитета РФ выяснить ситуацию с задержанием Титиева.

С требованием отпустить правозащитника обратились к российским властям представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт и комиссар Совета Европы по правам человека Нил Мужниекс.

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