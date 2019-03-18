Москва, 18 марта, 2019, 20:23 — ИА Регнум. Законопроект о «22-й кнопке» внесли в Госдуму депутаты комитета по информполитике во главе с Леонидом Левиным («Справедливая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 18 марта.

Spravedlivo.ru Леонид Левин

Предлагается установить механизм организации вещания муниципального обязательного общедоступного телеканала аналогичный тому, который установлен для организации вещания обязательного общедоступного телеканала субъекта РФ.

В условиях перехода на цифру необходимо сохранять доступ телезрителя к актуальному местному контенту, отметил Левин.

«С этой целью был принят «закон о 21-й кнопке», который позволил популярным каналам регионов остаться в сетях кабельного вещания. Однако как показала практика, подобные меры поддержки необходимы еще и муниципальным телеканалам», — отметил автор инициативы.

Закрепление 22-й кнопки за городскими телеканалами позволит упростить им условия работы и, как следствие, сохранить сотни творческих коллективов, уверен депутат.

«Перед нами стоит задача как можно быстрее принять этот законопроект, чтобы по мере отключения эфирного аналогового вещания местные телеканалы не прерывали своих трансляций, а зрители в регионах — продолжали получать новости о жизни своих городов», — указал Левин.

Согласно поправкам, муниципальный обязательный общедоступный телеканал может выбираться из числа телеканалов, продукция которых содержит не менее 75% национальной продукции средства массовой информации и не менее 20% от общего времени вещания телеканала составляют программы, освещающие вопросы местного значения и трансляция которых осуществляется на территории соответствующего муниципального образования.

Такие критерии позволят допускать на конкурс федеральной конкурсной комиссии именно те телекомпании, чья редакционная политика ориентирована на освещение местной новостной повестки и проблематики, отметили авторы.

Законопроектом предполагается установить, что в каждом муниципальном образовании Российской Федерации будет определяться один муниципальный обязательный общедоступный телеканал в порядке, установленном правительством РФ.