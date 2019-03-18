Симферополь, 18 марта, 2019, 20:09 — ИА Регнум. Выделение более 30 млрд рублей предусмотрено на развитие туристических кластеров в Республике Крым и Севастополе. Об этом 18 марта в Симферополе заявил президент РФ Владимир Путин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Марина Каширская ИА REGNUM Канатная дорога на Ай-Петри

«В рамках существующих программ на полуострове предусмотрено развитие пяти туристических кластеров. На пять крымских выделяется 29,5 млрд рублей, а на два севастопольских — 1,1 млрд рублей», — отметил президент.

По его словам, ключевое значение для развития туристической отрасли имеет качество услуг, предоставляемых объектами размещения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ заявил, что в Крыму высокие цены не столько из-за международных санкций, сколько из-за слабой развитости сельского хозяйства и пока ещё нерешённых проблем с транспортной доступностью.