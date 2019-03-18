Симферополь, 18 марта, 2019, 19:46 — ИА Регнум. Цены на продукты в Крыму высокие не из-за международных санкций, а из-за неразвитости сельского хозяйства и проблем с транспортной доступностью. Об этом 18 марта на встрече с представителями общественности в Симферополе заявил президент РФ Владимир Путин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

«Доходы проживающих в Крыму граждан не самые высокие, а цены достаточно приличные. Однако от своего ближайшего соседа — Краснодарского края — они отличаются незначительно… Это связано не с санкциями совсем, а с уровнем развития сельского хозяйства Крыма. Если виноградарство развивается, то другие направления сельского хозяйства пока не очень», — констатировал президент.

По его словам, для решения этой проблемы необходимо улучшать транспортную доступность региона.

«Надеюсь, это произойдёт, когда полностью заработает Крымский мост, включая его железнодорожную составляющую. А второе, что нужно сделать, — нужно развивать активно сельское хозяйство. И здесь ему нужно оказывать помощь. У нас уже есть различные планы, мы будем двигаться в этом направлении», — пообещал президент.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил в Симферополе о том, что с 2014 года в Крыму сделано множество фундаментальных вещей, без которых дальнейшее развитие полуострова невозможно.