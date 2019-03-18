Симферополь, 18 марта, 2019, 18:06 — ИА Регнум. Крым будет обеспечен водой, власти России уделят этому вопросу максимум внимания. Об этом 18 марта в Симферополе на встрече с представителями общественности заявил президент России Владимир Путин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«К этому вопросу мы ещё вернёмся. Крым будет обеспечен в достаточном объёме водой, как сейчас обеспечен электричеством», — отметил президент.

Как сообщало ИА REGNUM, после перекрытия Северо-Крымского канала в 2014 году, наиболее серьезные проблемы с водой испытывают населённые пункты Феодосийско-Судакского региона, а также Керчь и Ленинский район.

Помимо этого, в начале 2018 года стало известно, что вода в ряде городов и сёл северной части полуострова сильно минерализирована и необходимы срочные меры по её очистке.

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