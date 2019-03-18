Москва, 18 марта, 2019, 17:14 — ИА Регнум. Госавтоинспекция Москвы обратилась к велосипедистам с призывом не спешить выезжать на улицы города в связи с неблагоприятными погодными условиями. Соответствующее сообщение размещено 18 марта на официальном сайте ведомства.

Цитата из м/ф «Укрощение велосипеда». реж. Раса Страутмане. 1982. СССР Велосипедист

«С учётом сокращённого светового дня, а также сохраняющегося обледенения дорожного покрытия Госавтоинспекция обращается к любителям велотранспорта с просьбой не торопиться выезжать на дороги и улицы столицы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с наступлением весны столичным управлением ГИБДД зарегистрировано уже два случая наездов транспортных средств на велосипедистов, одним из которых был несовершеннолетний ребёнок.