Москва, 18 марта, 2019, 18:00 — ИА Регнум. 17 марта в Москве прошёл митинг «За Россию! Справедливость! Новый курс!», организованный «Левым Фронтом», «Партией Дела», незарегистрированной партией «Другая Россия», движением «Свободная Россия» и другими, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Эти политические силы объединились в Оргкомитет по итогам митинга против передачи Курил, который состоялся в Москве в конце января. На акцию на Суворовской площади пришли, по словам представителей Оргкомитета, около 2 000 человек.

Всероссийская политическая партия «Партия Дела» Митинг «За Россию! Справедливость! Новый курс!»

Теме объединения посвятили свои речи многие выступавшие.

«Нам сейчас нужно выстраивать общую платформу. Я националист и прагматик, и говорю: давайте, найдём общее, что мы и пытаемся сейчас делать, — заявил писатель, член Федерального Совета «Партии Дела» Максим Калашников. — Мы подписали общие требования митинга. Это, конечно, общие штрихи, программу нужно будет ещё разворачивать. Но путь, на который мы стали, верен: надо соединять все здоровые силы, потому что когда за одним столом собираются красные, националисты и великодержавники, у нас находится масса общих взглядов и требований».

Общие требования митинга, о которых говорил Калашников, включали в себя отставку правительства РФ и руководства Центробанка, национализацию природной ренты, преобразование госкорпораций в государственные предприятия, введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц при одновременных налоговых льготах для предприятий реального сектора, введение политики государственного протекционизма.

О необходимости национализации природной ренты говорила, в частности, координатор движения «Левый Фронт» Анастасия Удальцова:

«На чём делают миллиарды сто условных богатейших семей России, на чём делают миллиарды те, кто возглавляет у нас списки Forbes? Они делают их на природных ресурсах, на том, что принадлежит стране и народу. Провластные эксперты говорят нам: смотрите, как хорошо, ведь эти люди платят налоги! Что же хорошего, хочу я спросить, если всё это благосостояние должно идти в бюджет!»

Народ не должен жить только за счёт нефти и газа, подчеркнул Калашников.

«Мы, русские, повелители машин, мы — промышленный народ! Нужны рабочие места, и поэтому я очень рад тому, что в наши требования введён протекционизм. Нужно строительство новой промышленности! Да, парадоксально: красные и правые должны ругаться, но вместо этого мы вместе говорим: мы за прогрессивный подоходный налог при сбрасывании налога на промышленные предприятия», — указал член Федерального совета «Партии Дела».

Выступление и Калашникова, и Удальцовой собравшиеся на площади встретили одобрительными выкриками. Экономическую и социальную систему, которая чужда как правым, так и левым, навязали те, кто проигнорировал мнение людей, голосовавших ровно 28 лет назад за сохранение СССР на референдуме, напомнил протоиерей Всеволод Чаплин.

«Вот вы — правые и левые — вы выбирали эту систему? — спросил он у участников митинга. («Нет!» — закричали в толпе) — Её не поддерживают люди разных поколений, почему же она до сих пор господствует у нас? Нам нужно добиться мирным и законным путём того, чтобы у нас возникла другая система. Чтобы слова «социальное государство» не были пустым звуком, чтобы недра, данные нам Богом, работали на весь народ!»

Руководитель московского отделения незарегистрированной партии «Другая Россия» Ольга Шалина также подчеркнула важность того, что на площади вместе стоят «все патриотические силы».

«На прошлой неделе я была на митинге за свободный интернет, — поделилась она. — Там их собралось больше, чем нас здесь. Но у нас есть огромное преимущество перед той молодёжью, что вышла на улицы в прошлое воскресенье. Те ребята выходили только за возможность разговаривать и кликать мышкой. Я знаю, что на нашем митинге находятся люди, которые умеют не только кликать мышкой».

Поддержать экономические и социальные требования митинга (развитие полноценных профсоюзов, восстановление пенсионного возраста в 60 лет для мужчин, 55 лет — для женщин, введение уголовной ответственности чиновников за незаконное обогащение, конфискация имущества представителей власти, осужденных за коррупционные преступления, создание в стране независимого суда с выборностью судей) вышли, по словам лидера движения «Свободная Россия» Игоря Скурлатова, десятки городов: Санкт-Петербург, Самара, Новосибирск, Горно-Алтайск, Екатеринбург, Уфа, Калининград, Кострома. Акции были в Дагестане, Кабардино-Балкарии, Чечне, Татарстане и других регионах.

«Все мы по всей стране вышли с одним требованием: мы хотим перемен!» — заключил он, поблагодарив организаторов акций в регионах.