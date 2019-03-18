Санкт-Петербург, 18 марта, 2019, 16:20 — ИА Регнум. Из Петербурга в приграничные с Россией территории Финляндии может быть запущено регулярное пассажирское железнодорожное сообщение. Электропоезда могут связать Санкт-Петербург, Выборг, Светогорск в России с финской Иматрой, весьма популярной у российских туристов. Об этом сообщили в Федеральном государственном казенном учреждении (ФГКУ) «Росгранстрой».

Дарья Драй ИА REGNUM «Ласточка»

Перспектива нового формата трансграничного железнодорожного сообщения двух стран обсуждалась в ходе встречи, посвященной перспективам развития железнодорожного пункта пропуска (ЖДПП) Светогорск. В ней участвовали представители пограничных и таможенных органов, Октябрьской железной дороги, Регионального союза Южной Карелии (Финляндия), научных организации России и Финляндии.

Участники встречи осмотрели подъездные пути железнодорожной станции Светогорск, здания вокзала и другие объекты. Это необходимо для определения работ по обустройству инфраструктуры железнодорожной станции и ЖДПП Светогорск.

«Представители Финляндской Республики отметили заинтересованность крупных предприятий и администраций городов Финляндии в развитии транспортного коридора Иматра — Светогорск», — заявили в «Росгранстрое».

Однако для развития ЖДПП Светогорск, обеспечения пропуска пассажирских и грузовых потоков необходима реконструкция самой станции и пункта пропуска. Для этого сначала будут проведены предпроектные работы.

Добавим, что в настоящее время между Санкт-Петербургом и Хельсинки курсируют скоростные поезда Allegro («Аллегро»). По данным ОЖД, за первые два месяца 2019 года услугами этих скоростных поездов воспользовались 70,7 тыс. пассажиров, что превышает уровень того же периода прошлого года на 17,3%. Всего с момента запуска международного скоростного сообщения между Санкт-Петербургом и Хельсинки (с 12 декабря 2010 года) поездами «Аллегро» перевезено около 3,4 млн человек.