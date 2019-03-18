Рубль «открыл себе дорогу» в новый диапазон
Москва, 18 марта, 2019, 15:37 — ИА Регнум. Рубль значительно подорожал в конце прошлой недели. Однако заслуг рубля в этом мало. Ключевую роль сейчас играет, именно, американская валюта. Доллар за последние две недели сильно просел на фоне слабой статистики, а также из-за опасений инвесторов о том, что ФРС США в ходе заседания на этой неделе снизит прогнозы по числу повышений ставки в этом году до одного, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.
«Более того, согласно прогнозу по ставке ФРС, инвесторы ждут, что регулятор перейдет или к нейтральной монетарной политике или, возможно, даже к более мягкой. Инвесторы оценивают, что ставка останется в промежутке 2,25% — 2,50% на уровне 70%, а в промежутке 2,00% — 2,25% на уровне 23%. При этом вероятность, что ставка будет повышена очень мало», — отметил эксперт.
В свою очередь, доходности по американским облигациям продолжают снижаться, подтверждая общую картину.
«Валютная пара доллар/рубль пробила зону поддержки 64,90−65,10, таким образом открыв себе дорогу в новый диапазон 60,20−64,20. В рамках этого похода валютная пара, вероятно, уже в ближайшее время будет тестировать уровень 64,20», — считает Капустянский.
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