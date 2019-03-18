Москва, 18 марта, 2019, 15:37 — ИА Регнум. Рубль значительно подорожал в конце прошлой недели. Однако заслуг рубля в этом мало. Ключевую роль сейчас играет, именно, американская валюта. Доллар за последние две недели сильно просел на фоне слабой статистики, а также из-за опасений инвесторов о том, что ФРС США в ходе заседания на этой неделе снизит прогнозы по числу повышений ставки в этом году до одного, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«Более того, согласно прогнозу по ставке ФРС, инвесторы ждут, что регулятор перейдет или к нейтральной монетарной политике или, возможно, даже к более мягкой. Инвесторы оценивают, что ставка останется в промежутке 2,25% — 2,50% на уровне 70%, а в промежутке 2,00% — 2,25% на уровне 23%. При этом вероятность, что ставка будет повышена очень мало», — отметил эксперт.

В свою очередь, доходности по американским облигациям продолжают снижаться, подтверждая общую картину.

«Валютная пара доллар/рубль пробила зону поддержки 64,90−65,10, таким образом открыв себе дорогу в новый диапазон 60,20−64,20. В рамках этого похода валютная пара, вероятно, уже в ближайшее время будет тестировать уровень 64,20», — считает Капустянский.

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