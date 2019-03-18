Москва, 18 марта, 2019, 15:15 — ИА Регнум. Большинство жителей России считает при выборе работы важнейшим критерием её стабильность, что немаловажно в нынешних условиях, когда многие компании разоряются или вынуждены сокращать персонал, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.

Бен Шан. Безработные. 1938

«Высокий уровень заработка также крайне важен, что тоже неудивительно, так как во многих регионах заработная плата позволяет удовлетворять только самые необходимые потребности. А вот третий в рейтинге пункт откровенно порадовал — 43% респондентов отметили, что одним из наиболее значимых условий работы является хороший коллектив», — отметил эксперт.

Отрадно слышать, что, несмотря на материальные трудности и желание иметь какую-то стабильность и защищённость, атмосфера в коллективе рассматривается как одно из важнейших условий комфортности трудового процесса. По мнению большинства работающих, руководитель должен быть опытен и лоялен вполне укладывается в общую канву — работа должна приносить не только доход, но и в какой-то мере удовольствие.

«На пятом месте оказалась близость к дому. Тут, скорее всего, свою лепту внесли жители мегаполисов, особенно таких, как Москва и Санкт-Петербург. Ни для кого не секрет, что для жителей столиц нормой является ситуация, когда дорога на работу и обратно отнимает 3−4 часа в день, а иногда и более.

Стоит отметить и такой немаловажный фактор, как удовлетворенность своей нынешней работой. На настоящий момент, согласно опросам, порядка 80% работающих граждан ею довольны, а более половины не хотели бы её менять, и это можно считать весьма неплохим результатом», — полагает Коренев.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса Rabota.ru, мечтают о стабильности в работе 76% жителей России, о высокой зарплате — 74%. Ценят хороший рабочий коллектив — 73%.

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