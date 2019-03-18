Москва, 18 марта, 2019, 14:03 — ИА Регнум. Мнение со стороны Саудовской Аравии о вреде санкций может заключаться в том, что симметричный ответ России на новые санкции — это лучший из сценариев, которые могут последовать. Если же Россия примет решение об изменении условий в сотрудничестве по газовому вопросу с основными импортерами энергоресурсов, тогда уже поздно будет отменять санкции, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ООО «Эксперт Плюс» Мария Сальникова.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Однако стоит отметить, что до тех пор, пока идет строительство «Северного потока — 2» можно не опасаться, что РФ будет действовать агрессивно. А вот при условии, что проект будет завершен в 2019 году, «все обиды» от введенных санкций могут стать для ЕС причиной повышения цен на энергоресурсы.

«Возможно, действия Америки на текущий момент как раз и направлены на усиление провокации для недружелюбного поведения РФ по отношению к импортерам нефти в мире, но вряд можно будет увидеть такие стратегические оплошности России в ближайшие полгода», — полагает эксперт.

Основная доля экспортных поставок нефти из России осуществляется морским и трубопроводным транспортом, с доминирующим объемом продаж по морю. Со стороны «Газпрома» инвестиции в проект в 2017 году составили 103,3 млрд рублей (1,57 млрд евро), в 2018 году 92,183 млрд рублей (1,25 млрд евро). Общий бюджет строительства морской магистрали — 9,5 млрд евро с учетом процентных расходов.

«Проект трубопровода в ЕС в обход Украины — выгодный, долгожданный и дорогой для страны, со множественными препятствиями, потому вряд ли России захочется отсрочки реализации этого проекта», — отметила Сальникова.

Как сообщало ИА REGNUM, министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих на пресс-конференции в Баку заявил, что возможное введение новых антироссийских санкций негативно отразится на всём мире.

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