Пало-Альто, США, 18 марта, 2019, 13:35 — ИА Регнум. Глава Tesla Илон Маск показал фрагмент своего футуристического электропикапа Cyberpunk на своей страничке в Twitter.

Twitter Илона Маска Электропикап Cyberpunk

Новая модель электрического пикапа будет называться «Киберпанк». О новинке известно лишь то, что ее покажут в 2019 году, а также то, что ее внешний вид будет весьма футуристическим. Представленный Маском тизер подтверждает это.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Лос-Анджелесе в ночь с 14 на 15 марта Илон Маск представил новый электрокар Model Y — SUV (Sport Utility Vehicle). Опытный образец электрического кроссовера глава компании Tesla показал со сцены. Маск сообщил, что Model Y может проехать без подзарядки более 480 км.

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