Москва, 18 марта, 2019, 12:42 — ИА Регнум. Новая торговая неделя 18 марта открылась умеренным укреплением российского рубля. По состоянию на 10:30 по мск российская валюта укреплялась к американской на 0,30% и к европейской на 0,16%. В паре с долларом рубль торговался на отметке 64,62, в паре с евро — на отметке 73,28, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Института трейдинга и инвестиций «Феникс» Евгений Удилов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Главным драйвером роста рубля в ближайшее время может стать очередной налоговый период. В марте этот фактор особенно значим, поскольку именно в марте уплачиваются налоги одновременно за 2019 и 2018 год. Рубль может пользоваться высоким спросом до середины следующей недели — основные налоговые выплаты пройдут 25 и 28 марта», — отметил эксперт.

Дополнительный стимул для роста даёт дорогая нефть, благоприятный внешний фон, позитивные ожидания итогов предстоящего заседания ЦБ РФ и общий оптимизм инвесторов в отношении развивающихся рынков, который можно объяснить новостями о снижении налоговой нагрузки в Китае.

«С учетом всех факторов рубль с высокой вероятностью может продолжить укрепление или как минимум остаться у текущих уровней. Однако значительные коррективы в его динамику в любой момент могут внести риски геополитического характера», — считает Удилов.

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