Барнаул, 18 марта, 2019, 12:42 — ИА Регнум. Известный алтайский общественник, основатель Школы реальной политики Константин Емешин полагает, что время для новой волны губернаторских отставок наступило. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM появившуюся информацию о том, что губернаторам ряда субъектов России грозит увольнение, он отметил:

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«Смена чиновников власти — это неизбежный процесс. Любой руководитель — это просто человек, и поэтому властные полномочия деформируют его психику, а окружение научается им управлять. Мы в Алтайском крае пережили такую трансформацию к третьему сроку психики экс-губернатора и прокурора Александра Карлина. Но почему-то в России смена чиновника из публичной демократической процедуры превратилось в подковерные аппаратные интриги — кто заведет в кабинет Путину своего протеже. Но это, вероятно, связано с тем, что процедура смены губернаторов имеет еще и некий намек: «А почему Путин-то вечен?..»

Вот и живем в стране, где ни партии, ни гражданское общество не решают вопрос о власти, а сформировалась модель власти, где интригами бюрократии решаются вопросы, которые формируются вокруг бюджетных денежных потоков. Как говаривал покойный Анатолий Банных — все деньги в Москве, и чтобы «доить» их оттуда, нужен регион или как минимум город. Поэтому он и контролировал поначалу Барнаул, но с приходом Карлина ему не удалась попытка взять Бийск (Тен проиграл выборы Мосиевскому). Но в конце концов Банных ушел в Республику Алтай, устроив туда Александра Бердникова. Но Бердникова удалось сохранить в прошлогоднюю волну отставок. А сейчас, думаю, самый раз».

Напомним, известный алтайский предприниматель и бывший вице-премьер Республики Алтай Анатолий Банных покинул государственную должность в 2009 году после январской авиакатастрофы с вертолётом, случившейся с группой высокопоставленных чиновников — охотников на горе Чёрная. Погиб он 12 февраля 2017 года после крушения вертолёта Robinson-66 над Телецким озером.

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Губернатор Александр Карлин по собственному желанию ушёл с должности главы Алтайского края в конце мая 2018 года. На его место был назначен, а потом и избран чиновник и бывший бизнесмен из Красноярска Виктор Томенко.

Как уже сообщало ИА REGNUM, информацию о предстоящей волне губернаторских отставок со ссылкой на неназванные источники, близкие к главе государства, сообщили «Известия». Отмечается, что в числе вероятных кандидатов на отставку — губернатор Мурманской области Марина Ковтун, глава Алтая Александр Бердников, а также губернаторы Оренбургской и Челябинской областей Юрий Берг и Борис Дубровский.