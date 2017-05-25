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МАК обнародовал отчет об авиакатастрофе на Телецком озере

Общество

Катастрофа произошла в условиях штормовой погоды

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Место авиапроисшествия
Иллюстрация: Mak-iac.org
Место авиапроисшествия

Горно-Алтайск, 25 мая 2017, 15:35 — REGNUM  Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал промежуточный отчет об авиакатастрофе вертолета Robinson R-66, которая произошла 12 февраля над Телецком озером в Республике Алтай. По данным ведомства, катастрофа произошла в неблагоприятных метеорологических условиях в темное время суток, в связи с чем организаторам полетов необходимо обратить внимание летного состава на имеющиеся ограничения ночных полетов и полетов над водной поверхностью в зависимости от типа воздушного судна.

Напомним, катастрофа произошла 12 февраля в 40 км от населенного пункта Артыбаш. На борту вертолета находились пять человек: пилот Дмитрий Ракитский, его жена Елена Ракитская, бизнесмен Анатолий Банных, гендиректор Heli Club Мария Козинцева, бейсджампер Глеб Вореводин.

Находившимся в вертолете присвоен статус «пропавшие без вести», в ходе поисков было обнаружено и позже опознано тело супруги пилота — Елены Ракитской. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

В результате поисковой операции было обнаружено несколько частей воздушного судна, а именно сиденье переднее правое; сиденье заднее среднее; спинка заднего правого сидения; фрагмент лопасти несущего винта. МАК обращает внимание, что до возможного обнаружения вертолета или появления другой существенной информации комиссия приостанавливает свою работу по данному происшествию.

В предварительном отечете содержится имеющаяся на сегодняшний день информация о данном происшествии, полученная в том числе от очевидцев аварии. Маршрут воздушного судна в день катастрофы выглядит следующим образом: с базы отдыха «Самыш» вертолет отправился до термального источника «Теплый ключ» в Хакасии. Когда вертолет возвращался на базу «Самыш», он, скорее всего, попал в неблагоприятные метеоусловия. Местные пилоты отмечали, что тогда перевал был закрыт низкой облачностью, и командир судна решил лететь в обход с выходом на кордон Кокши, расположенный в запретной зоне Алтайского государственного природного биосферного заповедника. Полет там выполнялся без получения разрешения.

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Маршрут вертолета
Иллюстрация: Mak-iac.org
Маршрут вертолета

Долетев до береговой черты Телецкого озера и столкнувшись с плохими метеоусловиями, командир судна принял решение на выполнение вынужденной посадки на кордоне, где было обогреваемое жилье и связь. Пилот и старший группы попросили егеря разрешить им переждать непогоду на кордоне. Группа находилась в доме около часа. Погодные условия не изменились, но стало совсем темно. Старший группы предлагал остаться ночевать на кордоне, но один из пассажиров настаивал на полете для ночлега в более комфортных условиях. Командир вышел на улицу, оценил метеоусловия и сказал, что можно лететь.

Как раз тогда ухудшилась видимость, а какие-либо световые ориентиры отсутствовали. После взлета, со слов очевидца, произошло столкновение вертолета с водной поверхностью на расстоянии в 1 км от места взлета, после чего вертолет затонул.

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Добавим, что происшествие вызвало заметный общественный резонанс в Республике Алтай и Алтайском крае, поскольку среди пассажиров в «Робинсоне» был известный бизнесмен и общественный деятель Анатолий Банных, имеющий у местных жителей неоднозначную репутацию. Он сам увлекался пилотированием вертолетов, развивал этот вид бизнеса на Алтае и в России, и до февральского происшествия неоднократно попадал в катастрофы. Так, в 2009 году во время незаконной охоты на краснокнижных животных на юге Республики Алтай потерпел крушение вертолет Ми-171, на борту которого находились 11 человек. Выжить удалось лишь четверым, в том числе Банных. Среди погибших был полпред президента России в Госдуме Александр Косопкин.

Одно время Анатолий Банных занимался политикой, избирался депутатом краевого заксобрания, владел медиахолдингом, однако после затяжного конфликта с губернатором Александром Карлиным предпочел «свернуть» активность на Алтае.

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