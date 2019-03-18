Свободный, Амурская область, 18 марта, 2019, 12:15 — ИА Регнум. Коммунальщики города Свободный Амурской области вот уже более полугода не вывозят мусор с городской окраины. Его скопилось столько, что обычным способом собрать его уже невозможно — для этого потребуется экскаватор, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусорная реформа

Читайте также: Акция против мусорной реформы в Оренбуржье: жители требуют ввести мораторий

Несколько ветхих многоквартирных домов, расположенных на окраине города Свободный, «не интересные» коммунальщикам, годами остаются без управляющей компании. Соответственно, не организован вывоз мусора, который скапливается там, представляя собой огромный очаг антисанитарии. Власти города уверены, что жители не проявляют должной инициативы в вопросах домоуправления.

«Нам надо помочь людям выбрать старшего дома. Провести общедомовое собрание и наметить план дальнейших действий, провести ревизию по муниципальным площадям, закрыть все подвалы», — заявил глава города Владимир Константинов.

Читайте также: «Проблема останется»: о двойной плате за вывоз мусора

Мусорная реформа, стартовавшая 1 января 2019 года, неоднозначно воспринимается всеми участниками процесса: от жителей до региональных операторов и властей. Есть в ней и свои плюсы и свои минусы.

«У муниципальных образований при изменении законодательства по отходам осталось только два основных полномочия в сфере обращения с отходами, обязательные к исполнению: информирование и экологическое воспитание населения, а также оборудование и содержание мест накопления отходов. И если второе полномочие требует бюджетных средств, то вот неисполнение первого вызывает недоумение и законные вопросы и у властей региона, и у контролирующих органов», — заявила в интервью «Деловому Приамурью» депутат Амурской думы Ирина Киевская.

Читайте также: Причина мусорных войн в Якутии — реформа не продумана до конца

Как сообщало ИА REGNUM, лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил заморозить «мусорную реформу» пока государство не наведёт порядок в мусорной отрасли, не создаст инфраструктуру по сбору, сортировке и переработке отходов.

Читайте также: Миронов призвал заморозить «мусорную» реформу