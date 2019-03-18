Москва, 18 марта, 2019, 11:53 — ИА Регнум. Прокуратура города Троицка, входящего в состав Москвы, требует от застройщика жилого комплекса «Борисоглебское» незамедлительно принять меры по восстановлению прав граждан, купивших квартиры в корпусах, которые не будут введены в срок. Об этом журналистам сообщил заместитель председателя Москомстройинвеста Александр Гончаров.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Недвижимость

«К нам поступают обращения граждан о том, что ООО «Апрелевка С2» оттягивает сроки ввода корпусов 1−30, 36, 38−48 на участке 101 и не подписывает дополнительных соглашений с дольщиками», — уточнил чиновник.

Гончаров добавил, что для урегулирования ситуации застройщик может согласовать с участниками долевого строительства новые сроки передачи жилья, предоставить квартиры в уже введённых корпусах или вернуть дольщикам вложенные в строительство деньги.

Он также сообщил, что весной 2018 года прошла внеплановая проверка деятельности ООО «Апрелевка С2» на соблюдение требований 214-ФЗ. В результате застройщик был привлечен к административной ответственности и получил предостережение о недопустимости нарушения закона и оперативном принятии соответствующих мер.

«Застройщик эти меры не принял, позитивной тенденции на стройплощадке участка 101 нет. Поэтому мы настаиваем на доследственной проверке деятельности ООО «Апрелевка С2» правоохранительными органами», — добавил зампред Москомстройинвеста.

Напомним, жилой комплекс возводится в дер. Зверево, уч. 100, 101 поселения Новофедоровское. Проект предполагает возведение кварталов малоэтажных домов.