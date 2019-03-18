Москва, 18 марта, 2019, 11:05 — ИА Регнум. Российские умельцы заменили автомобильный аккумулятор ВАЗ-2104 на смартфонные батареи и завели авто. Видео с экспериментом размещено на YouTube-канале «Гараж 54».

peterolthof Автомобиль ВАЗ-2104

Умельцы с YouTube-канала завели машину с помощью обычных телефонных аккумуляторов, заменив ими штатный автомобильный аккумулятор. Для опыта понадобилась сотня литий-ионных батарей от мобильных телефонов на 10 ампер.

Для получения максимального тока и напряжения, умельцы спаяли батареи по определенной схеме. Кроме того, им пришлось избавиться от заводской «защиты» каждого из телефонных аккумуляторов. Собранное устройство они поместили в багажник и вывели туда провода.

Опыт был проведен семь раз, и каждый из них был удачным. Единственным опасным для опыта моментом стал дым, появившийся при заводе авто в местах спайки. Однако взрыва батарей удалось избежать.

Сейчас видео с экспериментом просмотрело 442 966 человек.

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