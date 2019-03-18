Москва, 18 марта, 2019, 10:17 — ИА Регнум. В преддверии одного из самых важных христианских праздников — Пасхи, которую в 2019 году в России будут отмечать 28 апреля, специалисты Роскачества проведут проверку качества куриных яиц. Так, планируется оценить этот продукт питания по целому ряду критериев: свежесть, содержание микроорганизмов, бактерий и антибиотиков, чистота скорлупы, соответствие заявленной категории. Об этом сообщает пресс-службы организации 18 марта.

(сс) CWitte Яйца

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Результаты тестирования эксперты обещают подготовить к Пасхе, а пока специалисты дали несколько рекомендаций, как выбрать на прилавках магазинов качественный продукт питания.

Эксперты напомнили, что в зависимости от своей массы яйца делятся на категории. Информация о принадлежности к какой-либо категории указана на скорлупе в виде цифр или букв. Стоит запомнить простое правило: чем больше цифра, тем меньше будет размер. Самые крупные яйца обозначаются буквами.

Также различают яйца «с витамином А и каротиноидами», «деревенские», «с йодом», «фитнес» и «витаминные». Подобная маркировка говорит о том, что в корма для куриц-несушек добавляют соответствующие витамины и микроэлементы. При этом в едином мнении о пользе таких добавок эксперты не сошлись. Одни считают, что дополнительные витамины в яйцах почти полностью усваиваются, а другие уверены, что в яйце и так содержатся все необходимые человеку вещества.

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Также при покупке следует специалисты Роскачества советуют обращать внимание на цвет яиц (белые яйца несут курицы-«блондинки», а тёмные — несушки-«брюнетки»), срок изготовления (чем свежее яйцо, тем оно лучше), а также на шероховатость скорлупы (миф о том, что шероховатая скорлупа является признаком низкокачественного товара, лабораторные исследования Роскачества не подтвердили).

А вот качество яйца с маркировкой на упаковке «эко», «био», «органические» эксперты гарантировать не могут. Дело в том, что в России нет сертификации товаров с подобной маркировкой.