Москва, 18 марта, 2019, 09:34 — ИА Регнум. Под занавес недели российская валюта ускорила рост к иностранным валютам, отправив доллар под отметку 65 руб. впервые с августа 2018 года. Пара доллар/рубль добралась до области 64,88 руб. и финишировала немногим выше этого уровня, набрав по итогам сессии 0,7%, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

«Одной из причин укрепления рубля послужили менее жесткие, чем многие опасались, санкции со стороны США, введенные в связи с инцидентом в Керченском проливе — новые ограничения коснутся только некоторых конкретных предприятий и физических лиц. Также сказались общее ослабление доллара на Форексе и высокие цены на нефть, которые обосновались в районе отметки $67 за баррель Brent», — отметил эксперт.

До конца марта российскую валюту будет поддерживать традиционный налоговый период, который в марте будет традиционно значимым ввиду уплаты налогов, в том числе за прошлый год.

«В краткосрочной же перспективе, учитывая, что после недавнего снижения доллар может привлечь интерес покупателей, ралли «россиянина» рискует не получить существенного продолжения, если не получит значимую поддержку со стороны нефтяного рынка. Так, в ходе сессии 18 марта доллар может попытаться отвоевать отметку 65 руб., тогда как в случае попыток развития импульса целью станет область 64,30 руб.», — считает Николаев.

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