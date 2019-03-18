Москва, 18 марта, 2019, 09:13 — ИА Регнум. В России компании, которые занимаются розничной продажей слабоалкогольных напитков, таких как пиво, сидр, медовуха и пуаре, могут обязать передавать данные о розничных продажах в единую государственную систему учета алкоголя (ЕГАИС). Проекты соответствующих изменений в законодательство должны быть внесены в правительство РФ до 1 августа.

(сс) Superedd Пиво

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Такое поручение Минфину и Росалкогольрегулированию дал первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов. Данные меры предполагают усиление контроля за исполнением запрета на продажу алкоголя в ночное время суток, а также пресечение реализации контрафактной продукции, пишут «Ведомости».

Добавим, что в настоящее время в государственный реестр ЕГАИС вносится только информация о поступлении пива в магазин, а момент реализации товара на кассе в системе не отражается.

Ранее по теме: В России могут установить минимальную цену на пиво

Как сообщало ИА REGNUM, в России могут установить минимальную цену на пиво. С такой инициативой выступил Национальный союз производителей ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной продукции. В организации рассчитали, что с учётом затрат на сырьё и материалы, производственные и внепроизводственные расходы, минимальную рентабельность и акциз, минимальная цена бутылки пива объемом 0,5 литра в рознице должна составлять не менее 35 рублей, а сейчас, по данным ретейлеров, минимальная цена составляет 30 рублей.

В Минфине РФ, куда поступило данное предложение, идею поддерживают, но предлагают провести более детальные расчёты.