Москва, 18 марта, 2019, 09:07 — ИА Регнум. Россия подписала с Египтом контракт на поставку нескольких десятков тяжелых многофункциональных истребителей поколения 4++ Су-35, сообщает 18 марта «Коммерсантъ» со ссылкой на топ-менеджеров оборонной промышленности.

(сс) Rulexip Су-35

По данным источников, общая сумма контракта составляет $2 млрд, поставки могут начаться уже в 2020—2021 годах. При этом сколько именно истребителей будет поставлено Египту, не уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Египта заявили о намерении купить у Российской Федерации несколько спутников для создания собственной спутниковой группировки.

Читайте подробнее: Египет планирует купить у России спутники для собственной группировки

А также: Объем мировой торговли вооружением вырос почти на 8% за последние 5 лет