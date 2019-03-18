Москва, 18 марта, 2019, 07:48 — ИА Регнум. Большинство жителей России (77%) хорошо относятся к присоединению Крыма, 9% — плохо, 14% затруднились ответить. Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение».

Архип Куинджи. Крым. 1900–1905

На экономике страны присоединение Крыма сказалось благотворно, считают 28% опрошенных. 35% отмечают, что пользы и вреда оказалось примерно поровну. 14% заявили о негативном влиянии.

На международное положение России присоединение Крыма повлияло хорошо, уверены 26% опрошенных. 46% считают, что плохо. На жизни 61% опрошенных присоединение Крыма никак не сказалось.

В целом 39% граждан РФ считают, что присоединение Крыма принесло России больше пользы, 7% — что больше вреда, 39% думают, что пользы и вреда оказалось поровну.

Опрос граждан РФ от 18 лет и старше проведен 3 марта 2019 года в 53 субъектах РФ в 104 населенных пунктах. Опрошены 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.

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Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта президент РФ Владимир Путин посетит Крым и Севастополь, где примет участие в торжествах по случаю пятой годовщины воссоединения Крыма с Россией.

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