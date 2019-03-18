Москва, 18 марта, 2019, 07:18 — ИА Регнум. Губернаторам ряда субъектов России грозят увольнения. При этом новую серию отставок глав регионов президент страны Владимир Путин откроет уже на этой неделе. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к администрации главы государства.

Kremlin.ru Марина Ковтун

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«Нужны или отставки, или благословение. Времени остается очень мало — врио нужно зайти в регионы и готовиться к выборам», — отметил источник издания.

Так, кадровые перестановки в руководящем составе могут произойти в администрациях от трёх до шести регионов. В числе вероятных кандидатов на отставку — губернатор Мурманской области Марина Ковтун, глава Алтая Александр Бердников, а также губернаторы Оренбургской и Челябинской областей Юрий Берг и Борис Дубровский.

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Под вопросом также оказалась судьба главы Калмыкии Алексея Орлова и губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова. У Орлова «самый низкий рейтинг из тех, кому предстоит избираться осенью», а Бочаров считается человеком председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 марта состоялась рабочая встреча президента РФ Владимира Путина с главой Волгоградской области Андреем Бочаровым, на котором руководитель региона доложил российскому лидеру о социально-экономической ситуации в регионе, а также отчитался за пять лет губернаторства и рассказал о планах на ближайшие годы. При этом эксперты отмечают, что эта встреча с главой государства ещё не означает, что Бочаров однозначно сохранит своей пост.

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Напомним, в сентябре 2019 года выборы губернаторов состоятся по меньшей мере в двух десятках регионов России. Масштабная смена глав регионов прошла осенью 2017 года. Тогда свои посты покинули 11 губернаторов: глава Дагестана Рамазан Абдулатипов, губернатор Приморья Владимир Миклушевский, глава Красноярского края Виктор Толоконский, губернатор Самарской области Николай Меркушкин, нижегородский губернатор Валерий Шанцев, глава Ненецкого автономного округа Игорь Кошин, губернатор Орловской области Вадим Потомский, губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий, глава Омской области Виктор Назаров, губернатор Ивановской области Павел Коньков и губернатор Псковской области Андрей Турчак.