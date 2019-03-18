Париж, 18 марта, 2019, 07:16 — ИА Регнум. Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер вместе с министром экономики Бруно Ле Мером выступят во вторник, 19 марта, в комитете по праву и экономическим вопросам Сената, чтобы объяснить «серьезность» актов насилия во время акции протестов «желтых жилетов» в Париже 16 марта, сообщает Le Figaro.

Thomas Bresson Протестующие

«Кристоф Кастанер и Бруно Ле Мер выступят с докладом о средствах, которые будут созданы для борьбы с беспорядками и последствиями акций протестов, оказывающих влияние на торговую ситуацию и экономическую привлекательность страны», — говорится в сообщении Сената.

Как передавало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что активисты движения «желтые жилеты» — не просто манифестанты, а люди, которые хотят разрушить Францию.