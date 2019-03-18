Москва, 18 марта, 2019, 07:09 — ИА Регнум. На торгах 15 марта рубль укрепился на 1,06% к доллару США и на 0,92% к единой валюте. Курсы иностранных валют усилили снижение на американской сессии на фоне ослабления санкционных рисков, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик информационно-аналитического центра Альпари Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

Рынок опасался введения пакета с запретительными мерами против российского госдолга, а Штаты ввели санкции против 15 предприятий оборонного комплекса и 114 физических лиц.

Резкое укрепление рубля произошло позже, во время отскока цен на нефть с 66,11 до 67,25 (+1,7%), а также общего ослабления доллара после публикации слабой статистики в США. Курс доллара пробил поддержку 65,18 руб., опустившись до 64,79 руб., курс евро — до 73,37 руб.

Спрос на ОФЗ сохраняется высокий. Минфин РФ разместил ОФЗ на рекордные 87 млрд рублей. Впереди ожидается мартовский налоговый период. По Brent я сохраню целевую область на уровне $69,73. В связи с этим на этой неделе стоит ожидать падения пары доллар/рубль до 64,13 руб. Пара евро/рубль пробила сильную поддержку 73,95. На дорожающей нефти стоит ожидать падения пары евро/рубль до 72,90, а при слабости евро на глобальном рынке — до и 72,35.

ЦБ РФ может воспользоваться укреплением рубля и увеличить масштабы ежедневных покупок валюты в рамках бюджетного правила. Эта мера способна отбить у спекулянтов желание торговать против рубля.

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