ЕС требует вернуть Крым Украине, Порошенко освистали: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 18 марта, 2019, 11:00 — ИА Регнум.
- В Белоруссии заявили, что белорусские земли были захвачены Российской империей;
- Петра Порошенко освистали на предвыборном митинге;
- ЕС выступил с заявлением в связи с пятой годовщиной референдума в Крыму;
- Евразийскую биржу труда создает ЕАЭС;
- В небе над Чукоткой замечен самолет-разведчик ВВС США.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 14:00 мск.
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