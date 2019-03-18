Пекин, 18 марта, 2019, 05:43 — ИА Регнум. Государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Италию, Францию и Монако состоится с 21 по 26 марта. Об этом говорится в заявлении официального представителя китайского МИД Лу Кана, опубликованном 18 марта на сайте ведомства.

U.S. Department of State Си Цзиньпин

Китайский лидер посетит указанные страны по приглашению президента Италии Серджо Маттареллы, президента Франции Эммануэля Макрона и князя Монако Альбера II. Детали визита пока не раскрываются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее китайские власти дали оценку намерению США ужесточить санкции против КНДР в случае ее отказа от денуклеаризации. В Пекине полагают, что единственная возможность урегулировать спорные вопросы на Корейском полуострове — это политический диалог.

Читайте также: Китай выступает за политическое урегулирование на Корейском полуострове