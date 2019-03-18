Председатель КНР готовится к визиту в Италию, Францию и Монако
Пекин, 18 марта, 2019, 05:43 — ИА Регнум. Государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Италию, Францию и Монако состоится с 21 по 26 марта. Об этом говорится в заявлении официального представителя китайского МИД Лу Кана, опубликованном 18 марта на сайте ведомства.
Китайский лидер посетит указанные страны по приглашению президента Италии Серджо Маттареллы, президента Франции Эммануэля Макрона и князя Монако Альбера II. Детали визита пока не раскрываются.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее китайские власти дали оценку намерению США ужесточить санкции против КНДР в случае ее отказа от денуклеаризации. В Пекине полагают, что единственная возможность урегулировать спорные вопросы на Корейском полуострове — это политический диалог.
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