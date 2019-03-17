Белвью, США, 17 марта, 2019, 22:54 — ИА Регнум. Популярный сервис Steam объявил, что он будет удалять из рейтинга видеоигр те обзоры, в которых будет содержаться оффтоп (сообщения, выходящие за рамки заранее установленной темы). Об этом 18 марта сообщил портал Engadget.

Steam

https://twitter.com/engadgetgaming/status/1107106229363662848

Стоит отметить, что геймеры смогут отключить эту функцию. В этом случае они увидят результаты, в которых будут учитываться и такие комментарии. Издание пишет, что у сервиса уже есть инструмент, который позволяет отслеживать ситуацию с обзорами в реальном времени. Он передает соответствующие сообщения модераторам, которые предупреждают разработчика об аномальной активности и имеют возможность удалить такие отзывы.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что известный сервис Rotten Tomatoes, специализирующийся на оценке фильмов, решил изменить механизм работы сайта. Он убрал возможность оставлять отзывы к фильму, который ещё не вышел на экраны. Причиной стала атака фанатов Marvel, которые критиковали картину за то, что она выдвигает феминизм на передний план киновселенной.