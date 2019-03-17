Вашингтон, 17 марта, 2019, 21:50 — ИА Регнум. В сеть выложили видеоролик, который предположительно является тизер-трейлером шестой части Grand Theft Auto VI. Видео было опубликовано 16 марта на YouTube-канале VideoHDClips.

Eamon Curry Фейк

Ролик сообщает, что будущую игру разработчики намерены анонсировать на предстоящей выставке E3, которая пройдет в Лос-Анджелесе в июне 2019 года. Стоит отметить: геймеры не поверили в то, что это видео является настоящим и назвали его фейком. В частности, они указали на явные ляпы в изготовлении трейлера и заявили, что компания Rockstar, являющаяся разработчиком игры, никогда бы не позволила себе такой низкий уровень подхода к изготовлению рекламного видео.

Читайте также: Шестая часть Grand Theft Auto может стать эксклюзивом PlayStation 5?

Напомним, в октябре 2018 года глава Rockstar Дэн Хаузер сообщил, что компания пока не готова выпустить шестую часть Grand Theft Auto. Он пояснил, что в текущей политической ситуации её выход мог бы сопровождаться нежелательным резонансом.