Ростов-на-Дону, 17 марта, 2019, 20:29 — ИА Регнум. В ростовском парке «Левобережный» сегодня, 17 марта, собралось около 20 тыс. человек. Участники фестиваля «Крымская весна» отметили пятилетие воссоединения Крыма и города Севастополя с Россией, сообщает ИА REGNUM.

Donland.ru Гастрономический мастер-класс

Участники праздника в ходе мастер-класса «Русская кухня из крымских продуктов» смогли оценить гастрономический потенциал полуострова. В течение двух часов шеф-повар ресторана SEA GRILL (Севастополь) Алексей Ткаченко делился секретами необычных блюд, пользующихся особой популярностью среди крымчан и туристов. Гости фестиваля отведали барабулю с томленым ялтинским луком и топинамбуром, салат с черноморскими рапанами и горной черемшой или маринованную ставриду в легком соусе из крымских с томатами, подкопчённми на можжевельнике. Повторить эти кулинарные шедевры может каждый ростовчанин, благодаря изобилию продовольствия на рынке.

«Я посетил ростовский рынок и был поражён большим количеством свежей рыбы. У вас можно купить всё необходимое, ведь главный секрет вкусных блюд — это свежесть продукта», — сказал шеф-повар.

Директор департамента потребительского рынка Ростовской области Ирина Теларова обратила внимание на то, что оценить крымскую кухню ростовчане смогли не только на фестивале.

«Ряд торговых центров города сегодня проводит мероприятия, посвященные воссоединению Крыма и Севастополя с Россией. А крупные рестораны города в эти выходные дни внесли дополнительную вкладку в меню, где посетителям предлагаются блюда крымской кухни», — отметила она.