Москва, 17 марта, 2019, 18:27 — ИА Регнум. 17 марта между коллективами «Локомотив» и «Краснодар» на стадионе «РЖД Арена» был разыгран матч 20-го тура РПЛ 2018/19. Противостояние завершилось победой «железнодорожников».

Marina Lystseva Стадион «РЖД Арена»

Единственный мяч на 69-й минуте забил атакующий российский полузащитник Антон Миранчук ударом с пенальти — 1:0.

Статистика матча («Локомотив"/"Краснодар»)

Удары 14/4

Удары в створ ворот 7/3

Процент владения мячом 44%/56%

Нарушения правил 13/12

Поданные угловые 2/2

«Локомотив» набрал 35 очков и поднялся на 3-ю строчку. «Краснодар» с тем же количеством баллов занял позицию ниже.

Стартовые составы команд на матч:

«Локомотив»: Гильерме, Хеведес, Чорлука, Игнатьев, Кверквелия, Баринов, Крыховяк, Фарфан, Миранчук, Миранчук, Смолов.

«Краснодар»: Сафонов, Мартынович, Спаич, Рамирес, Петров, Газинский, Ольссон, Каборе, Скопинцев, Классон, Стоцкий.

Главный арбитр матча: Михаил Вилков.

Желтые карточки: Каборе — 63.

Красные карточки: Каборе — 68.

Голы: Миранчук (пен) 69 — 1:0.