«Локомотив» вернулся в чемпионскую гонку, обыграв «Краснодар»
Москва, 17 марта, 2019, 18:27 — ИА Регнум. 17 марта между коллективами «Локомотив» и «Краснодар» на стадионе «РЖД Арена» был разыгран матч 20-го тура РПЛ 2018/19. Противостояние завершилось победой «железнодорожников».
Единственный мяч на 69-й минуте забил атакующий российский полузащитник Антон Миранчук ударом с пенальти — 1:0.
Статистика матча («Локомотив"/"Краснодар»)
Удары 14/4
Удары в створ ворот 7/3
Процент владения мячом 44%/56%
Нарушения правил 13/12
Поданные угловые 2/2
«Локомотив» набрал 35 очков и поднялся на 3-ю строчку. «Краснодар» с тем же количеством баллов занял позицию ниже.
Стартовые составы команд на матч:
«Локомотив»: Гильерме, Хеведес, Чорлука, Игнатьев, Кверквелия, Баринов, Крыховяк, Фарфан, Миранчук, Миранчук, Смолов.
«Краснодар»: Сафонов, Мартынович, Спаич, Рамирес, Петров, Газинский, Ольссон, Каборе, Скопинцев, Классон, Стоцкий.
Главный арбитр матча: Михаил Вилков.
Желтые карточки: Каборе — 63.
Красные карточки: Каборе — 68.
Голы: Миранчук (пен) 69 — 1:0.