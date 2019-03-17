Рим, 17 марта, 2019, 18:23 — ИА Регнум. 17 марта между коллективами «Дженоа» и «Ювентус» на стадионе «Луиджи Феррарис» был разыгран матч 28-го тура Серии А 2018/19. Противостояние завершилось сенсационной победой хозяев.

Gabriel Rinaldi Стадион «Луиджи Феррарис»

На 72-й минуте Стефано Стураро открыл счет — 1:0. Через 9 минут легенда сборной Македонии Горан Пандев удвоил преимущество хозяев — 2:0.

Статистика матча («Дженоа"/"Ювентус»)

Удары 19/6

Удары в створ ворот 5/0

Процент владения мячом 43%/57%

Нарушения правил 12/11

Поданные угловые 6/6

«Дженоа», набрав 33 очка, заняла 12-ю строчку. «Ювентус» с 75-ю баллами остался лидером турнирной таблицы.

Стартовые составы команд на матч:

«Дженоа»: Раду, Кришито, Ромеро, Перейра, Зуканович, Лерагер, Ролон, Радованович, Санабрия, Куаме, Лазович.

«Ювентус»: Перин, Касерес, Бонуччи, Ругани, Сандро, Пьнич, Консело, Джан, Бентанкур, Дибала, Манджукич.

Главный арбитр матча: Марко ди Белло.

Желтые карточки: Ромеро — 3, Сандро — 6, Касерес — 23, Пандев — 82, Джан — 85.

Голы: Стураро 72 — 1:0, Пандев 81 — 2:0.