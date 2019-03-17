«Дженоа» нанес «Ювентусу» первое поражение в сезоне
Рим, 17 марта, 2019, 18:23 — ИА Регнум. 17 марта между коллективами «Дженоа» и «Ювентус» на стадионе «Луиджи Феррарис» был разыгран матч 28-го тура Серии А 2018/19. Противостояние завершилось сенсационной победой хозяев.
На 72-й минуте Стефано Стураро открыл счет — 1:0. Через 9 минут легенда сборной Македонии Горан Пандев удвоил преимущество хозяев — 2:0.
Статистика матча («Дженоа"/"Ювентус»)
Удары 19/6
Удары в створ ворот 5/0
Процент владения мячом 43%/57%
Нарушения правил 12/11
Поданные угловые 6/6
«Дженоа», набрав 33 очка, заняла 12-ю строчку. «Ювентус» с 75-ю баллами остался лидером турнирной таблицы.
Стартовые составы команд на матч:
«Дженоа»: Раду, Кришито, Ромеро, Перейра, Зуканович, Лерагер, Ролон, Радованович, Санабрия, Куаме, Лазович.
«Ювентус»: Перин, Касерес, Бонуччи, Ругани, Сандро, Пьнич, Консело, Джан, Бентанкур, Дибала, Манджукич.
Главный арбитр матча: Марко ди Белло.
Желтые карточки: Ромеро — 3, Сандро — 6, Касерес — 23, Пандев — 82, Джан — 85.
Голы: Стураро 72 — 1:0, Пандев 81 — 2:0.