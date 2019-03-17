Кабул, 17 марта, 2019, 18:21 — ИА Регнум. В Афганистане рухнул беспилотный летательный аппарат (БПЛА), принадлежащий вооруженным силам США. Об этом сообщает агентство Khaama Press со ссылкой на заявление американских военных.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотник

Инцидент произошел в воскресенье, 17 марта, недалеко от американской авиабазы Баграм в провинции Парван.

«Беспилотный летательный аппарат упал после отказа двигателя», — говорится в сообщении военных США.

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.

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