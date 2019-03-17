Москва, 17 марта, 2019, 15:48 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин 18 марта посетит Крым и Севастополь, где примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных пятой годовщине референдума о самоопределении полуострова и его возвращении в состав России. Об этом сегодня, 17 марта, сообщает пресс-служба Кремля.

Duma.gov.ru Портрет Владимира Путина на митинге в честь пятилетия воссоединения Крыма с Россией

В сообщении сказано, что Путин примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию Балаклавской ТЭС и в режиме видеоконференции — Таврической ТЭС и подстанции «Порт» в Тамани.

В Севастополе российский лидер осмотрит мемориальный комплекс памятников обороны города в период Крымской войны 1854−1855 гг. и Великой Отечественной войны 1941−1945 гг. «Малахов курган».

В этот же день, 18 марта, Путин в Симферополе встретится с представителями крымской общественности и поучаствует в торжественных мероприятиях, посвященных пятой годовщине Общекрымского референдума 2014 года и воссоединения Крыма с Россией.