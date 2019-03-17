Москва, 17 марта, 2019, 16:19 — ИА Регнум. Крым вызывает всё больший интерес у иностранных деятелей эстрады, несмотря на возможные санкции за посещение полуострова. Об этом 17 марта сообщил музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в ходе дискуссии на площадке «Литературные чтения» фестиваля «Крымская весна» в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Ялта

«Многие не российские артисты, которые пытаются посетить Крым, попадают под жёсткую критику и гонения. Посещать Крым не запрещено никому. Это они запрещают посещать Крым. Я надеюсь, что мы очень скоро преодолеем этот тупик, ведь нас просто хотят изолировать», — рассказал Пригожин.

Несмотря на санкции, всё больше иностранных артистов хотят посетить полуостров, отметил продюсер.

«Сейчас всё больше и больше артистов, включая западных, хотят поехать в Крым», — сказал Пригожин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ходе дискуссии на площадке «Литературные чтения» в московском парке Зарядье писатель Захар Прилепин рассказал, что большинство жителей Евросоюза считают Крым российским регионом