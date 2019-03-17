Белград, 17 марта, 2019, 15:11 — ИА Регнум. Участники 15-й акции протеста против президента Сербии Александра Вучича смогли прорвать оцепление возле президентского дворца в Белграде. Об этом сегодня, 17 марта, на пресс-конференции сообщил сам президент Вучич.

Oop Резиденция президента Сербии

Как ранее сообщало ИА REGNUM, участники 15-го марша протеста против политики Вучича 16 марта закидали яйцами и временно блокировали здание гостелевидения. Группа в несколько десятков человек во главе с лидером оппозиционного движения «Двери» Бошко Обрадовичем вошла в коридор Радио и телевидения Сербии. В коридоре они налепили листовки, и в этот момент прибыла полиция, которая и выдворила протестующих.

Сегодня тысячи протестующих собрались перед президентским дворцом в Белграде. Когда в здании началась пресс-конференция Вучича, протестующие попытались прорваться в здание.

Вучича это однако нисколько не смутило, он отметил, что государство разрешало протесты, которые иногда были заранее заявлены, иногда нет.

«И сейчас все, кто кричит вокруг, всё это без разрешения, и мы это допускаем», — сказал президент.

Также он подчеркнул, что у протестующих есть одна существенная проблема — их слишком мало.

«Ночью их было 1 тысячу 584 человека, а вначале — еще меньше. И нервничают из-за этого. И сейчас их еще меньше, а шума много, потому что фашист Обрадович и олигархи Джилас и (экс-глава МИД Вук — ИА REGNUM ) Еремич могли вернуться во власть», — сказал Вучич.

Он выразил уверенность, что правоохранительным органам удастся обеспечить безопасность резиденции.