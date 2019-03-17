Москва, 17 марта, 2019, 12:56 — ИА Регнум. Председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление украинской журналистки Олеси Медведевой, которая считает, что жители Крыма успешно интегрировались в Россию и не тоскуют по Украине. Свое мнение на этот счет Пушков опубликовал накануне, 16 марта, в сети микроблогов Twitter.

Дарья Драй ИА REGNUM Алексей Пушков

Как ранее сообщало ИА REGNUM, украинская журналиста Олеся Медведева приехала в Крым и сняла несколько сюжетов об изменениях на полуострове с момента его возвращения в состав России.

Она пришла к выводу, что за прошедшие пять лет с момента воссоединения Россия вложила в Крым больше, чем Украина за все предыдущие 23 года. Также Медведева опровергла миф о том, что цены на полуострове слишком высокие. Главной проблемой Крыма Медведева считает то, что на полуострове из-за санкций не работают многие международные и российские компании.

В целом журналистка пришла к выводу, что крымчане не ностальгируют по Украине, так как Украина образца 2019 года для них — «чужая страна».

Пушков отметил, что у крымчан просто нет причин ностальгировать по Украине.

«Журналистка с Украины не обнаружила в Крыму ностальгии по Украине. А с чего бы ей быть? 23 года Крым хотел в Россию, был пасынком Киева, деньги в него почти не вкладывались. А затем от Киева можно было ждать лишь повторения в Крыму Одессы или Донбасса. Какая ностальгия?! Откуда?!» — пишет Пушков.