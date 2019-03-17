Екатеринбург, 17 марта, 2019, 12:57 — ИА Регнум. Нападающий футбольного екатеринбургского клуба «Урал» и бывший участник сборной России по футболу Павел Погребняк заявил о своем негативном отношении к натурализации в сборной команде России по футболу. Его слова приводит 17 марта «Комсомольская правда — Екатеринбург».

Андрей Пронин ИА REGNUM Вперед, Россия!

«Отношусь к натурализации в сборной отрицательно. Не вижу в этом смысла», — заявил форвард «Урала». Также, по мнению Погребняка, он не понимает, зачем бразильский нападающий команды РФПЛ «Краснодар» Ари получил российское гражданство.

«Смешно, когда темнокожий игрок выступает за сборную России», — отметил футболист и добавил, что у сборной России есть замены даже таким топовым игрокам как бразилец Марио Фернандес, у которых двойное гражданство.

«Можно было обойтись и без иностранцев», — заключил Павел Погребняк.

Отметим, Павел Погребняк играл за национальную сборную России в период с 2006 по 2012 год и за это время отметился в ней восемью голами.