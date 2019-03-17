Хабаровск, 17 марта, 2019, 10:37 — ИА Регнум. Футбольный клуб «СКА-Хабаровск» одержал победу с минимальным счетом над футболистами «Томи» в матче 27-го тура первенства российской Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

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Игра, проходившая на стадионе имени Ленина в Хабаровске, завершилась победой хозяев со счетом 1:0.

Единственный мяч во встрече забил на 3-й минуте нападающий «СКА-Хабаровска» Эдуард Булия.

Отметим, это вторая подряд победа «СКА-Хабаровск» и по ее итогам клуб с 39 очками находится на девятом месте турнирной таблицы ФНЛ. «Томь» не может выиграть пять игр подряд, клуб с 48 очками идет на втором месте в ФНЛ.