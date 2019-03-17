Вашингтон, 17 марта, 2019, 06:03 — ИА Регнум. Американский президент Дональд Трамп обвинил компанию Google в помощи Китаю и китайской армии. Об этом он написал в своем микроблоге в Тwitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Google помогает Китаю и их армии, но не США. Ужасно!» — говорится в сообщении Трампа.

Американский лидер добавил, что в этом есть и хорошие новости, ведь Google помогала и его сопернице на президентских выборах Хиллари Клинтон, однако та проиграла.

Комментарий Трампа последовал за выступлением 14 марта в конгрессе председателя Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США Джозефа Данфорда. Данфорд предположил, что деятельность Google в Китае идет на пользу вооруженным силам этой страны. Он заявил, что в США с беспокойством наблюдают за активностью в Китае «партнеров в сфере промышленности», которая служит «прямой выгодой для китайской армии».