Веллингтон, 17 марта, 2019, 04:49 — ИА Регнум. Трое из четырех задержанных в связи с терактом в Новой Зеландии не причастны к нападению на людей. Двоим из них предъявлены обвинения по другим делам, сообщил на брифинге глава новозеландской полиции Майк Буш.

(сс) thomasstaub Взрыв

Он отметил, что два человека — мужчина и женщина — были задержаны из-за обнаружения в их машине огнестрельного оружия. Женщину отпустили, мужчине предъявили обвинения, связанные с оружием.

Еще одного мужчину задержали в городе Данидин, где проживал подозреваемый в стрельбе Брентон Таррант. Его обвинили в подстрекательстве к расовой дискриминации. На текущий момент нет данных о том, что эти три человека связаны с атаками в Крайстчерче, пояснил Буш.

Как сообщало ИА REGNUM, в новозеландском Крайстчерче 50 человек погибли в результате стрельбы в двух мечетях. По подозрению в совершении теракта задержан 28-летний гражданин Австралии Брентон Таррант, он арестован до 5 апреля.

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