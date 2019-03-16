Москва, 16 марта, 2019, 23:30 — ИА Регнум. В аэропортах Москвы отменены и задержаны более 20 авиарейсов. Об этом сообщает в субботу, 16 марта, сервис «Яндекс.Расписания».

Дарья Антонова ИА REGNUM Шереметьево

Так, по состоянию на 23:26 мск в аэропорту Внуково задержаны четыре рейса и четыре отменено, в Домодедово задержаны шесть рейсов и восемь отменено, а в «Шереметьево» два рейса задержаны.

Причины отмены и задержки авиарейсов в аэропортах столицы пока неизвестны.

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